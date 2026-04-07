Астронавты NASA установили рекорд дальности полета человека от Земли

© РИА Новости/NASA/Рид Уайзман

А во время трансляции миссии «Артемида-2» в кадр попала банка шоколадно-ореховой пасты.

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили новый рекорд дальности полета человека от Земли.

Участники миссии «Артемида-2» достигли отметки более чем в 400 тысяч километров. Этого пространства достаточно, чтобы «втиснуть» между Землей и Луной все планеты нашей системы если выстроить их в ряд.

Но факт этого достижения немного заслонила курьезная ситуация. Когда корабль облетал Луну, во время трансляции в кадр попала банка шоколадно-ореховой пасты — видимо, ее астронавты предпочитают держать поближе к себе. И интернете уже шутят, что это стало лучшей бесплатной рекламой в галактике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на летящем к Луне американском корабле сломался туалет за 23 миллиона долларов. Экипаж столкнулся с проблемой во время проветривания резервуара для сточных вод, соединенного с системой. Астронавты предполагают, что неполадки возникли из-за обледенения.

