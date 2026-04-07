Скоро банкрот? Анна Седокова потеряла на бизнесе почти два миллиона рублей

Газета.ру: Певица Седокова потеряла на бизнесе почти два миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ее бренд был создан в 2016 году, но приносил доходы только первые несколько лет.

Скандальная певица Анна Седокова потеряла почти два миллиона рублей на бизнесе по продаже одежды. Об этом написала Газета.ру

Бухгалтерская отчетность ООО «Ла Стори», принадлежащей бывшей участнице «ВИА Гра», показала неутешительные результаты за 2025 год: выручка составила всего 211 тысяч рублей, а убытки — 1,9 миллиона рублей. Кроме того, у бизнеса Седоковой есть задолженность в размере 27 тысяч рублей.

Свой бренд певица создала в 2016 году. Первое время он демонстрировал положительную динамику. Пик доходов случился в 2020 году — артистка тогда заработала 25 миллионов рублей. Однако после этого выручка стала падать. В 2024 году Седокова получила лишь два миллиона рублей с продажи своей продукции.

Тем временем судебные разбирательства вокруг певицы и родственников умершего бывшего супруга не затихают. В Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы.

Власти проводят полноценное расследование обстоятельств трагедии. Российские следователи также ранее проводили проверки, но не обнаружили состава преступления.

По словам адвоката родственников баскетболиста, Седокова обязана вернуть часть денег, вырученные с продажи квартиры, подаренной ей Янисом. Защита же певицы считает, что квартира — это спорное имущество, поскольку была продана еще до установления наследства.

