Покоя нет никому: мошенники придумали новую схему обмана дачников

Впереди россиян ждут майские праздники — идеальное время для жуликов.

Мошенники в России не дремлют: они начали рассылать дачникам фальшивые уведомления с требованием оплатить срочные поселковые нужды. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».

Рассылают аферисты сообщения якобы от правления СНТ с требованием незамедлительно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение долгов. Номер подделан под контакты председателя.

Как отметили в пресс-службе платформы, апрель — время, когда пробуждается не только природа, но и жулики. Не стоит забывать, что пик мошеннических схем придется на майские праздники, когда будет разгар декларационной кампании, сезонных проверок газового оборудования и активного бронирования билетов — это идеальная среда для аферистов.

Еще одна новая уловка злоумышленников — с помощью писем якобы от федерального ведомства они просят владельцев электронных подписей им перезвонить. Преступники уже разработали 32 темы для подобных сообщений, при этом эксперты отмечают, что схема постоянно усложняется.

