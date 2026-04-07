Израиль усиливает атаки на Ливан

В регионе в результате атак отмечаются человеческие жертвы.

Израиль, помимо нанесения ударов по Ирану, поддерживает второй фронт в Ливане. ЦАХАЛ усиливает операцию на юге страны и в столице — Бейруте, преследуя группировку «Хезболла».

Действия израильтян все больше напоминают тактику выжженной земли, когда уничтожается вся инфраструктура, включая гражданскую. Последствия одной из таких атак увидела корреспондент телеканала Al Mayadeen Салли Бу Мерхи.

«Новый удар пришелся на район аль-Джанах в южном пригороде Бейрута, Эти здания были полностью разрушены в результате авиаударов и попаданий израильских ракет», — говорит журналист.

По данным министерства здравоохранения Ливана, пять человек погибли, среди них — маленькая девочка. Более пятидесяти жителей ранены, в том числе восемь детей.

«Здесь все мы — мирные жители, дети. Разрушения и опустошение — вот что приносит Израиль, атакуя беззащитных граждан», — говорит местный житель.

Причинен и большой материальный ущерб. Полностью уничтожено множество автомобилей и техники. Многие здания, соседние с теми, что были целью, также больше непригодны для жизни.

«Как мы видим, эта улица разрушена из-за этой новой атаки, которая затронула район аль-Джанах», — показывает Салли Бу Мерхи.

Экстренные службы страны работают над расчисткой всех завалов и обломков.

