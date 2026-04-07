Иран наносит удары по пригороду Тель-Авива

www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen; 5-tv.ru

В результате атаки на Хайфу погибла семья из четырех человек.

Самые сильные удары Ирана приходятся на Израиль. Только за минувшие сутки там зафиксировано больше трех десятков атак. Под массированным обстрелом оказались пригороды Тель-Авива, в том числе жилые кварталы. На месте падения кассетных боеприпасов в Рамат-Гане работает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«С этой стороны, вы видите, насколько здание разрушено. Весь этаж был выбит, это всего лишь от одной части иранской ракеты», — показывает журналист.

Этаж уничтожен, но из-за того, что люди вовремя вышли из своего дома, из квартиры, и скрылись в бомбоубежище, они выжили.

Многие машины, оказавшиеся на месте попадания ракет, полностью уничтожены.

«До сих пор тут очень много пыли от этого взрыва. Как вы видите, тут работают полицейские и служба безопасности. Ближе нам не дают подходить», — добавляет Кулюхин.

За последние сутки Иран не прекращает бомбить весь Израиль — и север, и юг, и центр страны. Одна из ракет Ирана попала в Хайфу, в жилой дом.

«Там целая семья погибла: двое престарелых родителей, их сын и его жена», — резюмирует журналист.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.