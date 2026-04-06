Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
При этом глава Белого дома не считает удары по гражданской инфраструктуре Ирана военным преступлением.
Вопрос открытия безопасного судоходства через Ормузский пролив по-прежнему остается в числе приоритетных для США в контексте возможной сделки с Ираном. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Я бы сказал, это очень большой приоритет», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он заключить соглашение с Тегераном, которое не включало бы эту тему.
Он подчеркнул, что любая приемлемая для него сделка с Ираном должна удовлетворять требование по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.
Также на встрече с представителями СМИ Трамп признался, что его не слишком волнуют удары по гражданской инфраструктуре исламской республики, и он не считает их военным преступлением.
Власти Ирана со своей стороны ввели послабления для судоходства в Ормузском проливе для дружественных стран. При этом государство не позволит использовать этот маршрут судам, связанным с США или Израилем.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может закончиться быстро при выполнении ряда условий. Он назвал вторник 7 апреля крайним сроком для принятия решений и завершения ударов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.