Астронавты Artemis II зафиксировали невидимую с Земли сторону Луны

Фото: Reuters/NASA

Экипаж миссии продолжает облет спутника нашей планеты.

Астронавты американской лунной миссии Artemis II провели съемку участка поверхности Луны, недоступного для наблюдения с Земли. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На опубликованном в соцсетях ведомства изображении представлены сразу обе стороны спутника: справа видна хорошо знакомая по наблюдениям с Земли, слева — обратная, недоступная для человека.

В NASA отметили, что участники текущего полета стали первыми людьми, которые непосредственно наблюдают обратную сторону Луны в ходе пилотируемого облета.

Запуск миссии Artemis II состоялся 1 апреля с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Полет стал первым за последние десятилетия случаем отправки экипажа к Луне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про апрельское полнолуние, известное как «Розовая Луна». Термин связан с традициями североамериканских индейцев, обозначавших так период весеннего цветения флокса. Визуальные оттенки Луны у горизонта могут варьироваться от желтоватого до оранжевого из-за особенностей прохождения света через атмосферу.

