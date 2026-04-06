«Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Американский лидер уверен, что Тегеран уже не так силен, поэтому готов к урегулированию конфликта.
Иран направил американской стороне «существенное предложение» по урегулированию конфликта. Так описал список условий из десяти пунктов от Тегерана президент США Дональд Трамп.
«Они (Иран. — Прим. ред.) выступили с предложением, и это значимое предложение. Это существенный шаг. Оно недостаточно хорошее, но тем не менее представляет собой весьма значительный шаг», — сказал американский лидер.
Трамп также добавил, что позиции Ирана заметно ослабли по сравнению с тем, что было месяц назад.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский президент доволен новым руководством Тегерана. Он похвалил его за разумность по сравнению с предыдущими режимами.
Кроме того, Трамп уверен, что с новой властью в Иране конфликт может быть урегулирован в кратчайшие сроки, если исламская республика выполнит ряд условий. Президент США даже назвал вторник крайним сроком для завершения войны.
