«Значимое предложение»: Трамп оценил условия Ирана для перемирия

Американский лидер уверен, что Тегеран уже не так силен, поэтому готов к урегулированию конфликта.

Иран направил американской стороне «существенное предложение» по урегулированию конфликта. Так описал список условий из десяти пунктов от Тегерана президент США Дональд Трамп.

«Они (Иран. — Прим. ред.) выступили с предложением, и это значимое предложение. Это существенный шаг. Оно недостаточно хорошее, но тем не менее представляет собой весьма значительный шаг», — сказал американский лидер.

Трамп также добавил, что позиции Ирана заметно ослабли по сравнению с тем, что было месяц назад.

Кроме того, Трамп уверен, что с новой властью в Иране конфликт может быть урегулирован в кратчайшие сроки, если исламская республика выполнит ряд условий. Президент США даже назвал вторник крайним сроком для завершения войны.

