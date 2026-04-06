Трамп: конфликт с Ираном может закончиться быстро при выполнении условий

Американский лидер доволен новым руководством Тегерана, назвав его разумнее предшественников.

Конфликт США с Ираном может быть урегулирован в кратчайшие сроки, если Тегеран выполнит ряд условий. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Война могла бы закончиться очень быстро, если они (Иран. — Прим. ред.) сделают то, что должны сделать. Им нужно предпринять определенные шаги», — сказал президент США.

Трамп также назвал вторник крайним сроком для завершения конфликта. Кроме того, он похвалил нынешнее руководство Ирана, отметив, что оно гораздо более разумно, чем предшественники.

«Первый режим был устранен. Второй режим был устранен. Теперь третья группа людей, с которой мы имеем дело, не столь радикализирована, и мы считаем, что они на самом деле гораздо умнее», — сказал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выдвинул США свои условия для мира на Ближнем Востоке. Одним из требований Тегерана стало полное прекращение боевых действий. Также в список из десяти пунктов вошли снятие санкций с исламской республики и создание специального протокола для безопасного движения судов через Ормузский пролив.

