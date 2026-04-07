Любовь с лишним весом: чем опасен перекорм домашних животных

Чрезмерная забота о питомцах может нанести вред их здоровью и поведению

Избыточная опека хозяев домашних животных способна приводить к проблемам с весом, суставами и психикой у питомцев. Об этом изданию Газета.ру рассказала ветеринарный врач Таисия Ильина.

Сначала желание окружить животное вниманием и заботой кажется естественным: хозяин стремится, чтобы питомец был сытым, довольным и ни в чем не нуждался. Однако привычки человека и потребности животного часто не совпадают.

По словам Ильиной, одной из наиболее распространенных ошибок является регулярный перекорм. Дополнительные порции еды, лакомства между кормлениями или дележка пищи со стола постепенно приводят к лишнему весу. Избыточная масса создает нагрузку на суставы, сердце и внутренние органы. Одновременно чрезмерная уступчивость в поведении питомца формирует непоследовательные рамки, усложняющие его адаптацию.

Часто еда становится инструментом выражения любви и внимания: питомца поощряют, успокаивают или отвлекают через лакомства. В результате формируется привычка требовать угощение при скуке, тревоге или желании контакта. Это создает замкнутый круг, где внимание подменяется кормлением, а реальные потребности животного (прогулки, игры, режим или спокойное присутствие рядом) остаются неудовлетворенными.

Другая крайность — полная вседозволенность: питомцу разрешают кусаться в игре, прыгать на людей, требовать еду в любое время, охранять миску или игрушки. Первоначально эти привычки могут казаться забавными, но со временем становятся поведенческими проблемами.

Ильина подчеркнула, что животным важны понятные границы. Структура, режим и предсказуемые реакции хозяина создают ощущение стабильности, снижают тревожность и помогают контролировать возбуждение. Постоянные изменения правил усиливают стресс и закрепляют нежелательное поведение: сегодня разрешено залезть на стол, завтра за это наказывают; сегодня дают кусок со стола, завтра запрещают.

«Иногда кажется, что правила — это строгость, а полная свобода — проявление любви. Но для питомца все устроено иначе. Понятные рамки создают ощущение стабильности. Животному легче жить, когда у него есть режим, предсказуемые реакции хозяина и понятные ограничения», — добавила она.

Если питомец быстро набирает вес, навязчиво выпрашивает еду, болезненно реагирует на ограничения или демонстрирует трудности с самоконтролем, это сигнал о необходимости пересмотра повседневных привычек. Начинать стоит с базового: нормализовать рацион, сократить бесконтрольные угощения, установить единые правила для всех членов семьи и обеспечить предсказуемый распорядок. В случае влияния привычек на здоровье или поведение животного не стоит откладывать консультацию ветеринара.

«Чем внимательнее хозяин относится не только к эмоциям, но и к реальным потребностям питомца, тем легче сохранить его хорошее самочувствие на долгие годы. Иногда самая важная форма любви — не побаловать еще раз, а вовремя остановиться», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как действовать при неожиданной аллергической реакции на домашнего животного. Симптомы могут проявиться даже спустя значительное время, хотя изначально их не было.

