Звезду «СашиТани» Валентину Рубцову внесли в базу украинского «Миротворца»

Актриса попала в список после интервью, где назвала Крым российским.

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова оказалась в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Причиной внесения личных данных артистки стала ее гражданская позиция.

«Я всегда считала и считаю Крым российским», — прямо заявила Рубцова в одном из недавних интервью.

Этой фразы оказалось достаточно, чтобы попасть в поле зрения украинских активистов, ведущих «черные списки».

«Миротворец» известен тем, что публикует персональные данные людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. Для Рубцовой, как и для многих других деятелей культуры, высказавшихся аналогичным образом, это означает риск ограничения въезда и публичную травлю.

На данный момент ни сама актриса, ни ее представители официально не комментировали внесение в базу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в аналогичный список попали актриса Ирина Горбачева и президент КХЛ Алексей Морозов.

