Мишустин сообщил о включении лечения онковакцинами в программу ОМС

Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Лечение с использованием отечественных онковакцин официально вошло в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего это персонализированные», — заявил Мишустин.

Кабмин расширил программу госгарантий, и новые методы уже стали реальностью.

Мишустин уточнил, что по полису также доступна терапия CAR-T-клетками. Кроме того, онковакцины можно применять при отдельных видах рака внутренних органов и болезнях крови.

По его словам, включение подобных передовых подходов в ОМС серьезно повысит эффективность медицинской помощи пациентам с тяжелыми недугами. Речь идет о специальных, персонализированных вакцинах, которые создаются индивидуально под каждого больного.

