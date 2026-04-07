Жители регионов чаще совершают перелеты без пересадок в Москве

Объем авиаперевозок растет по сравнению с прошлым годом.

Жителям российских регионов стало проще путешествовать внутри страны — становится больше прямых рейсов, без необходимости совершать пересадку в Москве. О том, как пассажиры будут летать в ближайшее время и какие сервисы для них развивают, сегодня президенту России Владимиру Путину рассказал глава «Аэрофлота». Обсудили и вопрос, который в преддверии сезона отпусков волнует многих: как изменятся рейсы на южные направления.

«Посмотрел материалы перед нашей встречей, вижу, что, в целом, компания за прошлый год отработала хорошо, с хорошими показателями. Объем перевозок увеличился. Не сильно, но все-таки увеличился. Занятость кресел увеличилась. И, соответственно, доходность компании повысилась», — сказал президент России Владимир Путин.

«Значимым событием в 2025 году было возобновление полетов в закрытые аэропорты юга — Геленджик и Краснодар. В 2025 году мы перевезли через эти аэропорты 500 тысяч пассажиров. В 2026 году планируем перевезти через эти аэропорты уже полтора миллиона пассажиров, то есть в три раза больше, чем в 2025 году», — доложил генеральный директор и председатель правления ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергей Александровский.

Глава авиакомпании также отметил, что в ближайших планах — увеличить флот за счет новых отечественных МС-21.

