Осколки налипают к проводам: ВСУ применили «графитовые бомбы» при атаке на ДНР

Без света остались сотни тысяч человек.

Система ПВО Донбасса отразила массированную атаку ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. Уничтожено 10 вражеских дронов. Еще шесть сбили сотрудники силовых структур. Часть украинских коптеров нанесла незначительный ущерб по одному из объектов.

При атаке боевики использовали так называемые «графитовые бомбы». Разрываясь в воздухе, они выбрасывают стружку, которая прилипает к проводам, налипает на трансформаторы, как железо к магниту, вызывая короткое замыкание. Без света в итоге остались сотни тысяч человек в нескольких городах. К данной минуте электроснабжение в большинстве населенных пунктов уже восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате удара были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По данным Минобороны, целью атаки стало нанесение максимального экономического ущерба компаниям из США и Казахстана. Структуры этих стран являются крупнейшими акционерами организации.

