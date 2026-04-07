Где пилот: тайны «спасательной операции» США в Иране

Детали спасательной операции США в Иране до сих пор не известны

Фото, видео: Reuters/Ints Kalnins; 5-tv.ru

Операция чересчур масштабна, и до сих пор не понятно, что делал сбитый F-15 в данном районе.

Провалом закончилась одна из последних операций США в Иране. Причем детали этой миссии до конца неясны. Американские военные бросили на поиски пилота сбитого истребителя F-15 сразу несколько самолетов и вертолетов. Его удалось эвакуировать, но часть авиации оказалась уничтоженной. Что на самом деле могло скрываться за якобы спасательной операцией — разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В голливудских боевиках такое всегда остается за кадром. Последствия операции по спасению американского летчика — уничтоженная техника на сотни миллионов долларов.

«Здесь, на юге провинции Исфахан, находятся обломки самолетов террористического агрессивного режима Америки», — показал иранский корреспондент.

Обломки обнаружены в провинции Исфахан — по сообщениям СМИ, всего в 37 километрах от центра ядерных технологий, крупнейшего в Иране. МИД исламской республики недвусмысленно намекает: такие совпадения едва ли случайны.

«Район, где, по их словам, находился американский пилот (провинция Кохгилуйе и Бойерахмед), и место, где они высаживали или пытались высадить силы (юг Исфахана), находятся на очень большом расстоянии друг от друга. Поэтому вероятность того, что это была отвлекающая операция с целью кражи обогащенного урана, ни в коем случае нельзя игнорировать», — заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Операция разворачивалась по всем канонам жанра. Американские вертолеты прочесывали местность под непрекращающимся огнем с земли. И даже дозаправлялись в воздухе. Действовали шумно, ярко и нагло. Словно не только не боялись привлечь внимание, но и добивались этого. Американские СМИ вовсю подогревали интерес постоянными отчетами о судьбе пилота.

«Пилот серьезно ранен, ему удалось подняться на высоту две тысячи метров и найти укрытие», — сообщал журналист.

Но конкретики изначально было мало. На что в самих США обратили внимание те, кто хорошо знаком с тактикой американских спецопераций.

«Что этот F-15 вообще делал в том районе? Какова была его миссия? Я считаю, он участвовал в подготовке наземной атаки на ядерный реактор в Натанзе. Все это очень похоже на подготовку к наземной операции. Если бы все не развалилось в пятницу, мы, скорее всего, уже увидели бы американских солдат на земле у ядерного объекта», — считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В ходе операции США потеряли от семи до девяти единиц авиатехники: сам истребитель-бомбардировщик F-15, штурмовик A-10, два вертолета Black Hawk, до четырех вертолетов Little Bird. И, наконец, два военно-транспортных самолета C-130 Hercules. Они якобы не смогли взлететь и были подорваны американским спецназом.

Но остается вопрос: зачем вообще были нужны тяжелые транспортники во время эвакуации одного человека?

«Хотя американцы заявили, что они сами взорвали и самолеты, и вертолеты, но это от лукавого… В какой-то степени это репетиция будущего вторжения на берег Ирана», — сказал военный эксперт, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

Причем готовились к операции, судя по всему, основательно. Точно рассчитали, какие дороги могут использовать иранские военные для переброски сил, и прицельно их разбомбили, что видно по спутниковым снимкам. Для спасательной операции — непривычно большой размах.

«Также было сбито два американских МQ-9 Reaper и один израильский Hermes 900. То есть, они обеспечивали, в том числе, прикрытие с воздуха», — сказал военный эксперт Борис Рожин.

Ни одного доказательства, что спасенный пилот жив, в Пентагоне пока так и не представили. Нет ни фото, ни даже имени. Обычно медийно активный Трамп ограничился постом в своей соцсети. И даже в нем сам, словно между строк, сомневается в озвученной на публику версии.

«Подобные рейды редко предпринимаются из-за опасности для „людей и техники“. Такое просто не случается!» — написал Дональд Трамп.

Информационный арсенал США несоизмеримо больше иранского. Героические истории умеют продавать, как и маскировать ими реальные цели. Но что скрыть точно не получится, так это собственные потери. Демо-версия наземной операции наглядно показала: легкой прогулкой для американской армии она точно не будет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.