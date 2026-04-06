Минобороны РФ: целью атаки Киева на объекты КТК было нанесение ущерба акционерам
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Речь идет о крупнейших компаниях из США и Казахстана.
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске была направлена на нанесение экономического ущерба его акционерам из США и Казахстана. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесен в ночь на 6 апреля по объектам морского перевалочного комплекса «Каспийский трубопроводный консорциум». В министерстве считают, что целью атаки было причинение максимального ущерба крупнейшим акционерам компании — энергетическим структурам из США и Казахстана.
«Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании „Каспийский трубопроводный консорциум“ для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам», — говорится в сообщении.
В результате ударов беспилотников, как уточнили в Минобороны, были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Это объекты, обеспечивающие перевалку и транспортировку нефти.
Ранее сообщалось, что атака привела к возгоранию резервуаров с нефтепродуктами и повреждениям инфраструктуры.
В ведомстве добавили, что подобные действия направлены на дестабилизацию мирового рынка углеводородов.
