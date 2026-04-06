Фото: www.globallookpress.com/Florian Gaertner

Немецких мужчин обязали получать разрешение от Бундесвера, если они планируют покинуть страну более чем на три месяца.

Современная Германия впала в «милитаристский угар». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя изменения в немецком Законе о воинской обязанности.

Согласно новой норме, с 1 января 2026 года мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать письменное разрешение от Бундесвера (вооруженных сил Федеративной Республики Германия), если планируют покинуть страну более чем на три месяца. Это правило касается любых поездок: будь то работа, учеба, лечение или обычный отпуск. Захарова также подчеркнула, что раньше такие жесткие ограничения вводились только в случае чрезвычайного положения, а теперь стали постоянной нормой мирного времени.

«В пылу милитаристского угара в Германии напрочь забыли уроки истории. В прошлый раз, когда немецкая политическая элита вознамерилась сделать свою страну „главной военной силой в Европе“, это закончилось трагедией для всего человечества», — заявила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Она отметила, что ее действия свидетельствуют о недостатке знаний и дипломатических навыков.

