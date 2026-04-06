В Новороссийске из-за атаки Киева по КТК загорелись резервуары с нефтью

В результате ударов украинских беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума повреждены трубопровод и причал, а также загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла в ночь на 6 апреля в Новороссийске. Повреждения получили трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Кроме того, произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

В Минобороны заявили, что целью атаки на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» было нанесение экономического ущерба ее акционерам, включая компании из США и Казахстана.

Ведомство также отметило, что Киев предпринял атаку с целью дестабилизации мирового рынка углеводородов.

