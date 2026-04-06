Сладкая жизнь за решеткой: женщина получила срок за кражу сотен шоколадных яиц

Крупная партия десертов и элитный алкоголь стали причиной суровой расплаты.

В Великобритании местную жительницу приговорили к 41 неделе тюремного заключения за совершение серии краж, в ходе которых она похитила 320 шоколадных яиц и другие товары. Об этом сообщает GB News.

Инцидент произошел в городе Питерборо, где 37-летняя Лиа Хардинг, не имеющая определенного места жительства, совершила налет на магазин Barn Garden Centre.

Женщина сумела вынести из торгового зала 64 упаковки популярного лакомства Cadbury’s Creme Eggs. Однако на этом ее приключения не закончились: в тот же день она посетила центр Dobbies в Хэмптоне, где присвоила спиртные напитки на общую сумму около 300 фунтов стерлингов (примерно 38 тысяч рублей).

Следствие установило, что после успешных налетов на садовые центры злоумышленница трижды возвращалась в магазин сети Co-op, расположенный в городе Ай.

Оттуда Хардинг систематически выносила не только алкогольную продукцию, но и головки сыра. Правоохранительным органам удалось задержать серийную похитительницу сладостей 18 марта.

Во время заседания в магистратском суде женщина полностью признала свою вину по пяти пунктам обвинения в магазинных кражах. Помимо тюремного срока продолжительностью десять месяцев, судья назначил ей денежный штраф.

Осужденная обязана выплатить пострадавшим торговым точкам компенсацию в размере 882,26 фунта стерлингов, что в переводе на российскую валюту составляет около 113 тысяч рублей.

Стоит отметить, что подобные масштабные похищения кондитерских изделий в последнее время становятся заметным трендом. Ранее представители компании Nestle, выпускающей батончики KitKat, даже были вынуждены запустить специальный цифровой сервис для отслеживания продукции.

Это произошло после того, как неизвестные похитили 12 тонн шоколада. Производитель призвал любителей сладкого внимательно проверять приобретаемый товар через онлайн-трекер, чтобы помочь в поиске украденной партии и не поощрять деятельность злоумышленников, перепродающих дефицитные батончики.

