Иран нанес удар по американским войскам в Кувейте

Целью Тегерана стали спутниковые системы и склады с боеприпасами.

Иран в ответ на американо-израильскую агрессию нанес удар по войскам США на кувейтском острове Бубиян. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам представителя Вооруженных сил Исламской Республики Ибрахима Зольфакарии, Тегеран с помощью дронов атаковал спутниковое оборудование и уничтожил боеприпасы.

В статье сказано, что американские солдаты были направлены на остров Бубиян с военной базы Кэмп-Арифджан, после того как та неоднократно становилась целью иранских войск.

Война в Иране

Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля объявили о начале масштабной операции против Тегерана. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерный потенциал республики несет прямую угрозу американцам. В результате ракетных ударов в Иране погибли сотни детей, а также было уничтожено высшее военное руководство страны.

В ответ на действия США и Израиля Иран атаковал не только территории Иерусалима, но и американские военные базы в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие страны Ближнего Востока. Среди них — Кувейт, ОАЭ, Катар, Ливан и Ирак. Бои продолжаются по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране разрушены десятки больниц в результате авиаударов Израиля и США. Под обстрел попали и образовательные учреждения республики.

