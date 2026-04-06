Путин поручил оказать помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане

Фото: МЧС РФ по Республике Дагестан

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент России также проведет совещание, чтобы обсудить ситуацию с профильными ведомствами.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь жителям Дагестана, пострадавшим от аномальных ливней. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Российский лидер по телефону принял доклады руководителя МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова.

«Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям», — сказал Песков.

Чтобы детально обсудить положение дел в республике, Путин также поручил организовать совещание 7 апреля. В нем примут участие представители МЧС, федеральных министерств и руководства республики.

В результате аномальных дождей Геджухское водохранилище в Дагестане переполнилось, что привело к прорыву защитного земляного вала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше четырех тысяч жителей были экстренно эвакуированы из подтопленных территорий в Дербентском районе. Некоторые люди пережидают последствия стихии у родственников, других отправили в подготовленные пункты размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX