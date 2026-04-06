Отказано: брату Чекалина запретили защищать его в суде по делу о мошенничестве

Суд запретил брату Чекалина защищать его в деле о финансовом мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

По слова блогера, он «безоговорочно доверяет» родственнику.

Гагаринский суд Москвы отказал блогеру Артему Чекалину в просьбе допустить его родного брата Аркадия в качестве защитника. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Артем настаивал, что участие родственника, который является профессиональным юристом, крайне важно для процесса. По словам блогера, он ему безоговорочно доверяет.

«Ваша честь, прошу вас допустить в качестве моего защитника моего родного брата Чекалина Аркадия, участие которого необходимо для того, чтобы мы могли правильно донести до суда сложные вопросы, связанные с особенностью правого регулирования международных платежей», — заявил блогер.

Аркадий уже был допрошен по делу в качестве свидетеля, но защищать брата, несмотря на наличие юридического образования, ему запретили.

Блогера, а также его экс-супругу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и их сообщника Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по поддельным документам. В деле заявлено около сотни свидетелей. Артем, как и его бывшая жена, не признает вину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в середине марта Лерчек освободили из-под домашнего ареста, а судебное производство в ее отношении приостановили. Причиной стало то, что у многодетной мамы диагностировали рак четвертой стадии. Сейчас она проходит лечение.

