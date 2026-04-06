Киевский режим уже имел отношение к актам саботажа против критической энергоструктуры.

Удары по гражданской инфраструктуре — единственное, что могут киевские боевики в отсутствие реальных побед на поле боя. Еще один пример — новая попытка подрыва на «Турецком потоке», о которой накануне сообщила Сербия. Немедленная реакция сегодня последовала из Москвы, где назвали ситуацию потенциально опасной. В Кремле не сомневаются, кто стоит за этим предотвращенным терактом.

«Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию. До этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры. С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Сербии сообщил о предотвращении теракта на трубопроводе, который имеет ключевое значение для энергосбережения всего региона. Он проинформировал венгерскую сторону о дальнейшем расследовании. По словам директора Фонда прогрессивной политики и политолога Олега Бондаренко, после случившегося Будапешт тоже может разорвать все дипломатические отношения с Киевом.

