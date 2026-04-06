«Никто ничего не говорил»: очевидец о крупном пожаре в ТЦ «Гиант» в Калининграде

На месте инцидента работают следователи.

В Калининграде выясняют причины крупного пожара, который практически полностью уничтожил торговый центр. В эти минуты на месте происшествия работают следователи. Разбор завалов продолжается.

По словам властей, основная версия — пожар во время ремонтных работ. При этом очевидцы рассказывают, что огонь перекинулся от загоревшегося на парковке самоката или электрокара. А после этого видео заговорили еще и о поджоге. На кадрах видно, как неизвестный стоит рядом с фасадом, и обшивка здания моментально вспыхивает.

В итоге эвакуировали почти полторы сотни человек. Посетители рассказывают, что пожарная тревога работала всего тридцать секунд и отключилась. Зрителям разрешили вернуться в кинозал и продолжить просмотр, когда из-под экрана повалил густой дым.

«Пошел дым из-под низа экрана. Естественно, мы поняли, что это уже не ложная тревога. Когда мы выбежали в коридор, естественно, там уже много народу, у всех паника. Никто ничего не говорил, никуда бежать. Когда мы побежали к центральному (входу. — Прим. ред.). Все, там второго этажа уже не было, был черный-черный дым, все горело, то есть через центральный ты уже в ход не выйдешь», — рассказал очевидец.

Всего пламя охватило около семи тысяч квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось лишь ночью. Тушение осложнял сильный ветер. Как сообщают в МЧС, при пожаре пострадали четыре человека — среди них двое пожарных.

