Экс-зампреда правительства Ивановской области обвинили во взятках на 43 миллиона рублей

Фото, видео: суды общей юрисдикции Ивановской области; 5-tv.ru

Александр Шаботинский с чиновниками из департамента ЖКХ региона оказывал покровительство избранным фирмам, которые занимались капремонтом домов.

Сорок три с половиной миллиона рублей — эта сумма многочисленных взяток бывшему зампреду правительства Ивановской области Александру Шаботинскому. Ему уже предъявлено обвинение. Следствие установило, что за два года — с ноября 2022-го по декабрь 2024-го — Шаботинский с чиновниками из департамента ЖКХ региона оказывал покровительство избранным фирмам, которые занимались капремонтом домов.

Предпринимателям заранее передавали списки зданий, где планируют работы с максимально выгодными условиями. В отношении коммерческих компаний также заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае по делу о взятке задержан министр тарифной политики Александр Ананьев. По данным источника «Известий» в силовых органах, чиновника подозревают в покровительстве одной из ресурсоснабжающих организаций.

В Следственном комитете уточнили, что еще четыре года назад, когда Ананьев занимал должность министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, он получил от представителя компании пять миллионов рублей.

