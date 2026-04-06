РКН зафиксировал рекордный всплеск кибератак на ресурсы ведомства

Основными источниками киберагрессии стали США, Германия и Великобритания.

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал возросшую в десятки раз интенсивность кибератак на ресурсы ведомства после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

Ведомство предоставило конкретные данные, которые показывают размах атак.

«После появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Роскомнадзор сообщил, что в обычное время их система регистрирует примерно 350 кибератак в неделю, из них около 23 направлены на само ведомство. Но с 26 февраля по 4 марта число таких атак резко возросло и составило 949.

В марте текущего года США, Германия и Великобритания стали основными источниками кибератак на инфраструктуру страны.

Ранее 5-tv.ru писал об обещании создателя Telegram Павла Дурова адаптировать мессенджер к блокировкам РКН.

