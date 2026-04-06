Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кисломолочных продуктов на орбите не хватало, и ученые создали полноценную линейку для невесомости.

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали и впервые передали на Международную космическую станцию (МКС) новую линейку сублимированных йогуртов для питания космонавтов. Об этом рассказали 5-tv.ru создатели продуктов для космоса.

Михаил Иринев, руководитель Бирюлевского экспериментального завода, который является филиалом «ФИЦ питания и биотехнологии», рассказал о деталях нового проекта.

«Наш завод разработал технические условия и выпустил первую партию сублимированных йогуртов. Молочные продукты уже были, а вот кисломолочных не хватало. Мы создали полноценную линейку и уже отправили ее на станцию», — сказал Иринев.

Он отметил, что в скором времени космонавты приступят к тестированию нового продукта в дополнительном рационе питания. Этот продукт был создан с применением улучшенных технологий, а его сублимация впервые была полностью выполнена на этом предприятии.

Создание новых типов «орбитальной» пищи — процесс длительный, поскольку требуется провести все необходимые испытания на протяжении всего срока годности, который может составлять 30 месяцев и даже больше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.