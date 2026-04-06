Проводнице, которую пассажир вытолкнул из вагона, окажут всестороннюю поддержку
ФПК окажет помощь пострадавшей от действий пассажира проводнице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Инцидент на станции закончился уголовным делом и тяжелыми травмами.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) окажет поддержку проводнице, пострадавшей после нападения пассажира на станции Поназырево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Руководство компании держит ситуацию на контроле. Пострадавшей и ее семье будет оказана всесторонняя поддержка и помощь», — заявили в ФПК.
В компании уточнили, что при необходимости женщине помогут с переводом в другое медучреждение для получения более сложной медицинской помощи, а также организуют последующую реабилитацию.
Мужчина вытолкнул проводницу из вагона на станции Поназырево в Костромской области. В результате она оказалась на железнодорожных путях. О случившемся сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.
Как выяснилось, нападавшим оказался 47-летний житель Кировской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Во время короткой остановки он попытался покинуть вагон, однако проводница не позволила ему этого сделать. В ответ мужчина применил силу и вытолкнул женщину из тамбура.
