Больничный без болезни: в каких случаях можно законно не ходить на работу

Россияне могут оформить больничный лист даже при отсутствии заболевания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для оформления листа нетрудоспособности не всегда нужен диагноз.

Россияне могут получить больничный лист даже при отсутствии заболевания. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский.

«Законодательством предусмотрен целый ряд случаев, при которых россияне могут оформлять себе „больничный“, фактически не болея», — пояснил Саевский.

По его словам, действующие нормы допускают оформление листа нетрудоспособности в ряде ситуаций: при необходимости ухода за заболевшим родственником, во время карантина, при прохождении медицинских процедур, временно ограничивающих трудоспособность, а также если карантин введен в детском саду, который посещает ребенок младше семи лет.

Эксперт добавил, что в случае закрытия детского учреждения на карантин один из родителей также имеет право на оформление больничного.

Такие механизмы позволяют гражданам легально отсутствовать на рабочем месте и получать выплаты по временной нетрудоспособности, даже если сами они не испытывают проблем со здоровьем.

