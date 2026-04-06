«Роскосмос»: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году

Первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году

РОС станет главной платформой для освоения дальнего космоса.

Через два года Россия планирует развернуть первый модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», — сказал он.

При этом Баканов отметил, что РФ не должна прерывать свою пилотируемую космонавтику. В связи с чем очень важно, чтобы завершение работ на МКС совпало с развертыванием первого модуля.

В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что «Роскосмос» утвердил угол наклона для РОС. Модуль разместят рядом с МКС. По словам Мантурова, в будущем РОС станет главной платформой для освоения дальнего космоса.

