Три экземпляра Як-130М намерены подготовить к полетам до конца 2026 года

Самолет представили в ноябре 2025 года.

До конца 2026 года три опытных образца учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к первым полетам. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК и «Ростех») Василий Прутковский.

Руководитель предприятия рассказал о текущем статусе производства новых машин.

«Пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Прутковский уточнил, что летные испытания самолетов пройдут сразу после завершения их производства. Первый опытный полет запланирован на июнь 2026 года.

Модернизированный Як-130М впервые представили компании «Яковлев» и «Рособоронэкспорт» на авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года.

Тогда же были продемонстрированы его расширенные боевые возможности, включая применение широкой номенклатуры управляемого и неуправляемого вооружения. А в октябре того же года первый опытный образец приступил к наземным и летным испытаниям.

