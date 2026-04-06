В России резко выросли тарифы ОСАГО

Сильнее всего подорожание жителей «красных» областей.

Заметно увеличились расходы и у автовладельцев. Цена полиса ОСАГО в некоторых регионах подскочила в два-три раза. Сильнее всего подорожание коснулось жителей так называемых «красных» областей, где уровень мошенничества в этой сфере выше всего.

Как подсчитали «Известия», в лидерах антирейтинга — Ингушетия и Новосибирская область. В целом по стране больше платить за страховку также стали начинающие водители, для них полис в среднем подорожал на 14%.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 апреля российским водителям пересчитали коэффициент ОСАГО. Теперь показатель зависит от страховой истории автовладельца и числа выплат за предыдущий период.

Так, если водитель не попадал в ДТП, стоимость полиса снизится. А если был виновником аварии, наоборот — вырастет. Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков, самым неаккуратным автовладельцам придется заплатить за страховку почти в четыре раза больше.

