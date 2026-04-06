Министра в Красноярском крае задержали по делу о взятке

Чиновника подозревают в покровительстве одной из снабжающих организаций.

Громкий коррупционный скандал разгорается в Сибири. По делу о взятке задержали министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. По данным источника «Известий» в силовых органах, чиновника подозревают в покровительстве одной из ресурсоснабжающих организаций.

В Следственном комитете сообщили, что еще четыре года назад, когда Ананьев занимал должность министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, он получил от представителя компании пять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие губернаторы Курской области Роман Старовойт и Алексей Смирнов незаконно получили 130 миллионов рублей в качестве «откатов» от строительства фортификационных сооружений в регионе и восстановления Донецкой Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокурора, зачитавшего показания Смирнова в суде.

По данным следствия, в период необоснованного обогащения Смирнов занимал должность заместителя Старовойта. Согласно показаниям Смирнова, Старовойт получил около 100 миллионов рублей, а он сам — около 30 миллионов рублей.

Ранее Алексей Смирнов признал вину и заявил о раскаянии в ходе слушаний по делу о коррупции. По версии следователей, с июня 2022 года по апрель 2023 года он получал денежные вознаграждения от коммерсантов. Смирнов также давал показания по другим уголовным делам, затрагивавшим участников строительных проектов.

