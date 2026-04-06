Петер Сийярто заявил: ранее то же государство взорвало и «Северный поток».

Пополнить запасы оружия режиму Зеленского мешает Венгрия. Будапешт блокирует выделение нового пакета европейской военной помощи. Повлиять на это решение Киев пытается, привычно используя террористические методы. О причастности Украины к подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» заявил Виктор Орбан на экстренном совещании с военными.

Стали известны и новые подробности несостоявшегося теракта. Важные детали у корреспондента «Известий» Сергея Петрова. Ему удалось добраться до места, где планировался взрыв.

Резонансное дело об энергетической диверсии в самом сердце Европы обрастает новыми подробностями. Сербская контрразведка уже установила первого подозреваемого. Это некий мигрант, который имеет военную подготовку.

«Можно увидеть взрывчатое вещество, отдельно и герметично упакованное. Также видно колпачки детонатора, отдельно подготовленные и упакованные для транспортировки, детонирующий шнур, инструменты и оборудование для сборки взрывчатки и для совершения диверсии. Раскрою одну деталь из расследования: по маркировке на взрывчатке однозначно видно, что ее производитель — США», — заявил директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич.

Причем взрывчатка оказалась профессиональной и очень мощной. Как отметил президент Сербии, под угрозой была не только энергетическая инфраструктура, но и жизни людей.

«За моей спиной — фрагмент того самого газопровода, рядом с которым были найдены два рюкзака со взрывчаткой. Поскольку трубы находятся под землей, не исключено, что целью диверсии могла стать именно эта компрессорная станция. Весь район был немедленно оцеплен силами полиции и военных, к обследованию территории подключили даже армейский спецназ. Теперь охранять „Турецкий поток“ будут с утроенной силой», — отметил корреспондент.

«Турецкий поток» — это важнейшая для Венгрии энергетическая артерия. Особенно на фоне мирового энергетического кризиса. Война на Ближнем Востоке взвинтила цены на энергоносители по всему миру. Многие европейские страны уже поставлены на грань выживания. Такая диверсия — а точнее террористический акт — в Европе сейчас выгоден только одной стране. И в Будапеште эту страну уже открыто назвали. Озвученному никто не удивился.

«Украинцы ранее взорвали газопровод „Северный поток“. После взрыва долго говорили, что это сделали русские, что было полностью нелогично — зачем русским взрывать свой газопровод? За последние недели украинцы десятками дронов атаковали проходящую по России часть „Турецкого потока“. А теперь еще и предотвращенный сербами теракт и попытка диверсии», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Киев немедленно выступил в традиционном для себя стиле — поспешил переложить с больной головы на здоровую. МИД Украины оперативно обвинил во всем Россию.

«Украина не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии», — заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Премьер-министр Венгрии оценил ситуацию как критическую. Виктор Орбан экстренно созвал Совет обороны и провел консультации с руководством Сербии.

Сейчас газопровод работает без перебоев. Но любая проблема на «Турецком потоке» грозит Будапешту катастрофой — через эту артерию Венгрия получает 60% всего потребляемого газа.

«Украина много лет работает над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей. Они взорвали „Северный поток“, перекрыли трубопровод „Дружба“, они подвергли Венгрию нефтяной блокаде, российский участок „Турецкого потока“ находится под постоянными атаками. Амбиции Украины представляют угрозу для Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии — это не игра», — отметил Орбан.

Ситуация осложняется тем, что в Венгрии грядут парламентские выборы — они пройдут уже через неделю. Киев открыто поддерживает политических противников Орбана из партии «Тиса». А сам Зеленский регулярно позволяет себе открытые угрозы в адрес премьер-министра. Также на кону — 90 миллиардов евро, которые Украина никак не может получить из-за принципиальной позиции Венгрии. Киев практически идет ва-банк. Он готов на все, чтобы помешать Орбану одержать победу на выборах и расшатать ситуацию в Европе. И попытка эта явно не последняя.

«Украина хочет блокировать любые виды российской энергии — экспорт и любые доходы, которые она может с этого получать. Также я думаю, что есть личная неприязнь между Зеленским и господином Орбаном. Кроме того, это может использоваться как своего рода саботаж и как средство давления, своего рода шантаж, чтобы добиться выделения дополнительных средств Украине», — считает подполковник США в отставке, политолог Эрл Рассмуссен.

Официальный Брюссель в ответ на попытку беспрецедентного теракта в Европе пока что молчит. Российский МИД отметил, что Венгрию пытаются лишить суверенитета любыми способами — от политических до экономических. А теперь перешли и к силовым сценариям, которые были протестированы на «Северных потоках». Но пока что на все предпринимаемые попытки Будапешту удается дать отпор.

