Два человека утонули в автомобилях во время наводнения в Дагестане

Фото, видео: МЧС РФ по Республике Дагестан; 5-tv.ru

Еще двое числятся пропавшими без вести.

О ситуации в Дагестане. Города и села республики затапливает с новой силой. Спасатели и волонтеры наращивают усилия для помощи жителям. В воздух поднялась авиация МЧС. Вертолеты облетают пострадавшие регионы, чтобы определить, где нужно действовать прежде всего. Масштабная поисковая операция всю ночь шла в Дербентском районе. Там после прорыва дамбы вода разрушила дороги и хлынула в населенные пункты. Срочно эвакуировали более 350 человек. Из зоны бедствия передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Машины разбиты, села затоплены, тысячи людей эвакуированы, есть жертвы и пострадавшие. Стихия нанесла сильнейший удар по Дербентскому району Дагестана. Здесь из-за сильных ливней прорвало плотину на крупном водохранилище.

Этой ночью мощный поток воды снес с дороги три легковых автомобиля. В итоге — несколько погибших. Сильнейший поток воды сбил машины с федеральной трассы в обрыв. Вот «Лада Гранта» несколько раз перевернулась. Внутри находилась семья.

Десять человек были в автомобилях. Те, кто сумел выбраться из опрокинутых машин, кричали и молили о помощи. Очевидцы бросились в воду их спасать. Среди них был Шихназар Гаджибалаев. Он через прибор ночного видения обнаружил в воде женщину — от холода у нее отказали ноги. Мужчина вынес пострадавшую на спине.

«Заметили женщину. Я смотрел через очки ночного видения. И мы вчетвером зашли. Там нитка была и через эту нитку женщину вытащили. У женщины ноги отказали», — рассказал местный житель Шихназар Гаджибалаев.

Восемь человек удалось достать из машин. По официальным данным, двое погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

О силе потока можно судить по вот этому вырванному столбу и многотонным бетонным отбойникам, которые сбросило с федеральной трассы, словно они пластиковые.

Вода ударила сразу по нескольким селам. Людей экстренно эвакуировали, это их и спасло. Пенсионеров выносили из подтопленных домов вот так, на руках. Проехать тут можно было разве что на грузовике. Уровень воды поднялся до двух с половиной метров.

Женщина Айсенем Сардарова плачет. Этой ночью ее семья лишилась дома.

«Потеряла дом, потеряла одежду, все потеряла», — подчеркнула местная жительница Айсенем Сардарова.

Люди здесь до сих пор продолжают обходить дома и искать тех, кто мог оказаться в зоне бедствия. Для эвакуированных в районе развернули шесть пунктов временного размещения. Сейчас там находятся 68 человек, из них 22 ребенка. Остальные решили переночевать у родственников.

Сейчас местные жители, волонтеры и сотрудники МЧС ищут без вести пропавших. Это маленькая девочка в белой куртке и ее бабушка, женщина лет 50. Сюда уже организован подвоз питьевой воды и всего необходимого для людей, которые остаются в зоне бедствия. Для местных жителей этот паводок уже стал личной трагедией, которая унесла жизни и лишила всего целые семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.