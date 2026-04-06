Новый тренд: россияне стали тратить вдвое больше денег на покупку веток

В этом году жители страны решили креативно встретить весну.

В феврале и марте 2026-го россияне потратили в два раза больше денег на свежие ветки, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом написала Lenta.ru.

По словам руководителя отдела по привлечению и сопровождению селлеров Вероники Перетягиной, это связано с новым трендом. Она уточнила: к весне все больше граждан начали украшать свой дом ветками.

«Магазины продают ветки с почками, а зацветают они уже дома», — уточнила собеседница газеты.

Как отметила Перетягина, в вазе такие нестандартные композиции стоят намного дольше, чем обычные цветы. Чаще всего россияне приобретают ветки магнолии, форзиции, миндаля и вишни. Максимальная стоимость подобного букета составляет чуть больше пяти тысяч рублей, а минимальная — три.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вода с банановой кожурой способна заменить покупные удобрения для комнатных растений. Об этом пишет Mirror, отмечая, что метод особенно актуален в период выхода цветов из фазы покоя, который начинается в конце марта.

Банановая вода насыщает корневую систему калием и микроэлементами, что важно для здоровья и обильного цветения. Процесс приготовления прост: кожуру нужно погрузить в воду на несколько дней, затем процедить. Полученный концентрат обязательно разбавляют чистой водой перед поливом. В начале сезона обработку проводят раз в месяц, летом частоту увеличивают до раза в неделю, используя более слабый раствор.

