«Злоупотреблять не стоит»: диетолог рассказала, какое печенье самое полезное

Этот продукт очень калорийный, поэтому им не стоит злоупотреблять.

При выборе печенья не стоит ориентироваться на самую низкую цену, так как в нем чаще содержатся вредные вещества. Об этом aif.ru сказала диетолог Софья Кованова.

По словам эксперта, печенье — очень калорийный продукт. Поэтому его стоит есть не чаще раза в месяц и то в небольшом количестве. Порция, как отметила Кованова, должна составлять три-четыре изделия. Диетолог добавила: хорошее печенье — это то, которое хранится примерно полмесяца.

Дешевизна этого изделия, прежде всего, объясняется не очень хорошим составом. Диетолог уточнила, что в таких продуктах, как правило, содержится много щелочных веществ. Из-за них в организме происходят воспаления, которые, например, приводят к отекам. Кованова пояснила: если в составе любимого лакомства указано много загустителей и эмульгаторов, то его лучше не брать.

«К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит», — сказала специалист.

Также она порекомендовала не давать много печенья детям.

