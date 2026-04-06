Сотрудники скорой помощи могут получить право на досрочную пенсию

Это станет дополнительным стимулом для притока молодых врачей.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести право на досрочный выход на пенсию сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Авторы данной инициативы предлагают предоставить медикам, работающим в сельской местности, возможность выходить на пенсию после стажа в 20 лет, а тем, кто трудился в городах, — 25 лет. При этом возраст врачей не должен иметь значения.

Пока право на досрочный уход на пенсию предоставляется медработникам со стажем не менее 25 лет в сельской местности и 30 лет — в городской.

«С 2019 года медработники могут оформить досрочную пенсию не в момент выработки специального стажа, а с отсрочкой, которая поэтапно увеличена до пяти лет. То есть действующее законодательство формально сохраняет право на досрочную пенсию, но по факту переносит ее на более поздний срок», — пояснил глава фракции Сергей Миронов.

При этом многие из них работают круглосуточно, в сопровождении постоянного стресса и высокой ответственности за жизнь пациентов. Все это сильно повышает риски профессионального выгорания.

Миронов отметил, что данный законопроект может поддержать кадровый потенциал и повысить социальную защищенность врачей. Кроме того, это создаст дополнительный стимул для притока молодых специалистов.

