Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Кубанью и акваториями двух морей.
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 апреля перехватили и ликвидировали 50 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражались с 23:00 до 07:00. Дроны уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новороссийске обломки украинского беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава города Андрей Кравченко.
Градоначальник уточнил, что происшествие случилось в Южном внутригородском районе, где в настоящий момент продолжается отражение атаки БПЛА. К месту ЧП оперативно прибыли экстренные службы, которые выясняют данные о возможных пострадавших. Жильцов поврежденного дома временно разместили в пункте временного пребывания.
По словам Кравченко, от удара также пострадали два городских предприятия, причем на одном из них возник пожар, который оперативно потушили. Кроме того, возгорания зафиксированы в Восточном внутригородском районе, где сейчас работают спасательные подразделения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.