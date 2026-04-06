Опасная привычка на тарелке: врачи связали питание с раком поджелудочной

Риск усиливается незаметно, особенно если добавить к рациону еще один фактор.

Зарубежные специалисты предупреждают о факторах, которые могут повышать риск развития рака поджелудочной железы. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на медицинских экспертов и данные исследований.

По словам врачей, курение само по себе уже увеличивает вероятность заболевания почти вдвое, однако ситуация становится значительно хуже при сочетании с алкоголем.

«Курение и употребление алкоголя часто идут рука об руку. Это вызывает воспаление поджелудочной железы», — отметили эксперты, добавив, что спиртное способно преждевременно активировать ферменты внутри органа, из-за чего он начинает повреждать собственные ткани.

Врач Невилл Менезес пояснил, что сочетание этих вредных привычек приводит к хроническому панкреатиту и запускает цепь процессов, повышающих риск онкологии.

Дополнительную нагрузку создают лишний вес и несбалансированное питание. Особенно опасным считается избыток висцерального жира — он накапливается вокруг внутренних органов и напрямую влияет на состояние поджелудочной железы. При этом даже снижение массы тела на 5–10% уже способно заметно улучшить ситуацию.

Ранее основным «виновником» проблем считался сахар, однако последние данные указывают на другую угрозу. Высокое потребление красного и переработанного мяса может повышать риск развития рака поджелудочной железы до 40%, особенно у мужчин. Еще один фактор, о котором часто забывают — нехватка жидкости.

«Нехватка воды в рационе влияет на выработку ферментов поджелудочной железы, замедляя пищеварение и усвоение питательных веществ. Даже если вы активны и правильно питаетесь, недостаток жидкости создает дополнительную нагрузку на организм», — отметили врачи.

Специалисты также обращают внимание на позднюю диагностику заболевания. Рак поджелудочной железы нередко обнаруживают уже на продвинутых стадиях, когда проявляются выраженные симптомы — боль в животе, сильная усталость и сухость кожи.

