Права под контролем: водителей старше 65 ждут новые правила медосмотра

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС

Изменения уже вступили в силу и затрагивают порядок допуска к вождению.

С начала апреля в России начали действовать обновленные правила прохождения медицинской комиссии для получения и продления водительских удостоверений. Новые требования ужесточают контроль за состоянием здоровья автомобилистов, особенно это касается людей старше 65 лет.

Одним из ключевых изменений стала полная цифровизация процедуры. Теперь медицинское заключение оформляется исключительно в электронном виде, подписывается врачом с помощью цифровой подписи и автоматически направляется в ГИБДД. Все данные о состоянии здоровья водителя фиксируются в единой базе.

Как и прежде, обязательными остаются осмотры у нарколога и психиатра, а также лабораторные анализы. Если выявляются отклонения, в продлении водительских прав могут отказать.

Для автомобилистов старшего возраста перечень проверок расширен. Дополнительно оцениваются слух, память, скорость реакции и координация движений. Такие меры направлены на снижение рисков на дорогах.

Отдельные требования касаются и профессиональных водителей: в случае отказа от медосмотра их могут временно отстранить от работы.

Кроме того, врачи получили право приостанавливать допуск к управлению транспортом при выявлении заболеваний, представляющих опасность, а также после серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Восстановление прав в таких ситуациях возможно только после повторного обследования и, при необходимости, через суд.

В дальнейшем контроль станет еще жестче. С 2027 года планируется внедрение системы, при которой информация о состоянии здоровья водителей будет автоматически передаваться из базы Минздрава России в МВД.

Если у человека обнаружат заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, его права могут временно приостановить даже без отдельной медкомиссии.

