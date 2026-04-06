Вадим Самойлов исполнил для участников СВО песню из фильма «Брат-2»

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов исполнил для военнослужащих в зоне СВО песню из финала культового фильма «Брат-2».

Артист уже не первый год выступает перед российскими бойцами. На этот раз он приехал к военнослужащим группировки «Центр». На его выступлении побывал корреспондент 5-tv.ru.

Зал был полон. Прозвучали хиты «Сказочная тайга», «Черная луна», «Никогда». Заключительной и по-настоящему значимой стала композиция из финальной сцены «Брата-2». В образе Данилы Багрова бойцы увидели себя: они тоже верят, что сила — в правде.

«С этим лозунгом люди воюют. То есть сила в правде — это большой очень слоган, наполненный очень большим смыслом. С этим люди в бой идут и погибают за это», — сказал Самойлов.

Музыкант пожелал военным вернуться домой живыми и снова спеть вместе. Он подарил бойцам гитары, оставив на них автографы.

Ранее Вадим Самойлов назвал причиной распада группы разность взглядов с братом. По его словам, они всегда мыслили по-разному и шли разными путями. В 2008 году они задумались над созданием прощального музыкального альбома, съездили в тур и начали строить карьеру отдельно друг от друга.

Воссоединение не входит в планы братьев. По словам музыканта, он не видит совместного творческого потенциала, а исключительно ради денег неинтересно.

