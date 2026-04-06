«Проблемы все равно есть»: Анна Пересильд три года ходит к психологу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Какими проблемами уже успела обзавестись 16-летняя актриса? И как к этому относятся ее родные?

Актриса Анна Пересильд призналась, что давно посещает психолога. По словам артистки, терапия началась задолго до того, как она дебютировала в проекте «Слово пацана», который принес ей широкую известность. Об этом она рассказала в программе с участием актера и шоумена Игоря Верника, и его брата — телеведущего и театрального критика Вадима Верника.

«На самом деле проблемы все равно есть. Тебе говорят какую-то правду про тебя, и какую-то не очень приятную. Мне очень четко указывают, в чем я не права, что я сделала не так. До сих пор нахожусь в терапии. Я уже три года занимаюсь с психологом, или даже четыре», — разоткровенничалась 16-летняя артистка.

Анна подчеркнула, что родные полностью понимают ее. Тем не менее есть вопросы, которые можно решить только с непредвзятым человеком и профессионалом. По словам юной красавицы, именно эта осознанность помогла избежать «звездной болезни» после успеха в сериале.

«Я не зазвездилась. Меня это, слава Богу, обошло. После сериала „Слово пацана“ можно было зазвездиться очень просто. Маме с папой большое спасибо — они держали меня в ежовых рукавицах», — отметила Пересильд.

Актрисы Анна и Юлия Пересильд. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом актриса испытывает трудности в общении, когда входит в новую компанию. По ее словам, как только она появляется в новом окружении, то тут же становится лидером. Это происходит невольно, однако кого-то это может раздражать. Анне не раз напрямую об этом говорили, а она лишь хочет, чтобы «все получилось и все было идеально».

Особое внимание актриса уделила своей матери Юлии Пересильд, подчеркнув ее невероятную силу и стойкость. Для Анны мама — пример человека, который достойно прошел через трудности, и теперь обладает не просто уверенностью в себе, а внутренним спокойствием.

Однако «мама заканчивается» ровно в тот момент, как только актрисы появляются на репетициях. По словам заслуженной артистки России Юлии Пересильд, в этот момент она становится требовательным наставником.

