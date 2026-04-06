Россиянам рассказали о риске остаться без прав из-за кефира и кваса

Юрист Поляков: из-за употребления кефира и кваса можно остаться без прав

За вождение в нетрезвом виде можно лишиться транспортного средства на два года.

Если после употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет уровень алкоголя у водителя превысит допустимую норму, то это будет расцениваться как опьянение и повлечет за собой наказание. Об этом в интервью ТАСС сообщил юрист Максим Поляков.

«В российской судебной практике сложилась четкая позиция: употребление продуктов питания — кефира, кваса и спиртосодержащих конфет не является оправданием при фиксации опьянения», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что за вождение автомобиля в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Специалист добавил, что в законе указан порог погрешности, который не учитывает естественный алкогольный фон или влияние продуктов.

Поляков также рассказал случай из села Уват Тюменской области. В 2024 году сотрудники ГИБДД остановили мужчину, съевшего перед поездкой конфеты с ликерной начинкой. Алкотестер показал 0,37 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«Выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения. Мужчину оформили за пьяное вождение без водительского удостоверения, автомобиль эвакуировали на спецстоянку», — заключил юрист.

