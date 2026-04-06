Аренду электросамокатов ограничили в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Работа кикшеринга приостановлена в нескольких городах.

Сезон проката самокатов в России начался с новых запретов. Сразу несколько городов Подмосковья — запретили работу компаний, которые занимаются кикшерингом. Поводом стали тысячи жалоб на самокатчиков, которые все чаще попадают в аварии, а также сбивают пешеходов. Одно из последних ДТП произошло в столице. Двое подростков на самокате сбили пенсионера и скрылись, а пострадавший получил открытый перелом ноги. Чтобы сократить число подобных происшествий, некоторые регионы берут на вооружение практику Петербурга, где одни из самых строгих правил в стране. Как собираются обуздать лихачей — рассказывает корреспондент «Известий» Павел Проломов.

С приходом весны и хорошей погоды здесь всегда можно было арендовать самокат, но в этом году парковки пустуют. Сезон кикшеринга в Люберцах должен был стартовать 1 апреля, но в этот же день местная администрация заблокировала работу сервисов.

«В первую очередь, это безопасность наших жителей. Потому что самокаты ездят по тротуарам, создают помеху пешеходам и также существуют наезды на пешеходов. Планируем, что в этот сезон самокатов у нас не будет», — говорит Александр Бобылев, начальник Управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы.

Эффект домино сработал мгновенно: в соседних поселках тоже решили, что электросамокаты здесь лишние. К ним добавились Котельники. Как итог — в этой части Московской области теперь сплошная запретная зона.

Пока такие радикальные меры не распространяются на столицу, да и сами москвичи не сошлись во мнении, нужно ли убирать самокаты из города.

А вот нововведений в столице хватает: число «медленных зон» со снижением скорости вплоть до 5 км/ч перевалило за четыре сотни, теперь действует запрет на выезд на МКАД, а дорожные камеры в пилотном режиме начали фиксировать нарушения. И все это вдобавок к уже существующим системам верификации через приложение.

«Эта мера позволяет точнее отслеживать нарушителей. Кроме того, в сервисе действует система блокировок аккаунтов за нарушения», — добавляет пресс-секретарь сервиса кикшеринга Анна Соколова.

Тренд на ужесточение требований к электросамокатам заметен по всей стране. Кикшеринг полностью запрещен в Благовещенске и Набережных Челнах.

А в Петербурге одни из самых строгих правил: 36 зон, закрытых для движения, тотальный бан на парковку сразу в четырех районах, а на тротуарах скорость программно «режется» до 10 км/ч. И это не просто решения властей — этого требовали сами жители.

«Со стороны населения пошел сигнал по поводу жесткого запрета средствами индивидуальной мобильности. Инициатива снизу нашла отклик у чиновников, потому что терпеть это больше невозможно. Куча аварий», — резюмирует Константин Крохмаль, руководитель Общественной системы «Обеспечения безопасности дорожного движения».

Но никакие запреты не лечат одну из главных болезней кикшеринга — тотальную амнезию пользователей. Казалось бы, спецпарковки на каждом углу, но самокаты продолжают бросать где попало.

«Это, с одной стороны, связано с недоработкой служб, которые отвечают за порядок в городе. С другой стороны, это связано с низкой культурой пользователей, которые бросают самокаты часто не там, где позволено. И третья причина — это сбой в геолокации, которая часто не позволяет завершить аренду там, где нужно, но позволяет там, где нельзя», — говорит Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности.

Позиция, несомненно, изящная: власти недоглядели, пользователи — хулиганы, а техника — капризная. Можно и дальше пожимать плечами, пока самокаты блокируют выход из подъезда, тонут в городских прудах или просто горят под своими водителями.

Опасное вождение провоцирует серьезные аварии. Школьники вдвоем на одном самокате выскочили на дорогу и попали под автобус в Красноярске.

Пока культура вождения не станет важнее желания погонять, тротуар будет оставаться опасной зоной для пешеходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.