Без паники: что делать, если укусил клещ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Избавиться от насекомого помогут пинцет и нити, однако при их отсутствии следует обращаться в больницу.

При укусе клеща необходимо сохранять спокойствие и действовать оперативно. Своими рекомендациями в беседе с Lenta.ru поделился врач-терапевт Шота Каландия.

Он отметил, что в первую очередь нужно аккуратно избавиться от вредителя при помощи пинцета или нити. Во время его удаления следует избегать резких движений и сдавливания, что поможет снизить риск заражения крови. При отсутствии такой возможности человек должен обращаться в ближайшее медучреждение, подчеркнул эксперт.

«После удаления место укуса нужно обработать антисептиком — подойдут хлоргексидин, спирт или йод. Важно не пытаться заливать клеща маслом или другими жидкостями до удаления — это может спровоцировать выброс возбудителей инфекции», — заявил Каландия.

Врач также посоветовал сохранить клеща для исследования в лаборатории, чтобы определить необходимость лечения. Он также рекомендовал обратиться к инфекционисту, даже если симптомы отсутствуют.

Специалист добавил, что после укуса за состоянием организма стоит следить несколько недель. В случае повышения температуры, головной боли или покраснения Каландия призвал обращаться к медикам.

«Главное правило — не игнорировать укус клеща, даже если он кажется безобидным: своевременные и правильные действия позволяют значительно снизить риски для здоровья», — заключил эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.