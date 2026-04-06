Десятки больниц разрушены в Иране в результате авиаударов Израиля и США

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour

Под обстрелы попадают и образовательные учреждения страны.

В эти минуты в самом центре Ирана спасатели разбирают завалы. Под удар снова попали медицинские центры. С начала конфликта разрушены уже десятки больниц. Пациентов переводят в уцелевшие здания, но таких все меньше. Последствия нового авианалета увидел корреспондент телеканала Al Mayadeen Малек Абида.

Это больница — и ситуация здесь крайне тяжелая. В последние дни она подверглась израильским и американским авиаударам. В результате ряд ее отделений был частично или полностью выведен из строя.

«Когда произошел взрыв, мы были вынуждены перевести пациентов в другое медицинское учреждение. В семь часов весь наш городской персонал и медицинские бригады присоединились к нам. И мы продолжаем работать по мере наших возможностей. Мы надеемся, что медицинские службы смогут вернуться к нормальной работе в городах», — говорят сотрудники медучреждения.

Эта больница — лишь одна из десятков медицинских центров и больниц, которые были полностью или частично разрушены в результате агрессии, что привело к серьезным гуманитарным последствиям для пациентов и их семей в Исламской Республике.

«Волна взрывов произошла вследствие воздушных ударов по различным районам Ирана. В результате этих атак были разрушены здания и инфраструктура. Конечно, все эти обстоятельства значительно замедлили нашу работу», — говорит другой сотрудник больницы.

Эти удары не ограничились только гражданским сектором — они распространились и на иранские университеты, и научно-исследовательские центры, такие как университет имени Шахида Бехешти, университет Амир Кабир и другие научно-технические учреждения.

По мнению экспертов, это выглядит как попытка нанести удар по основам науки и затормозить процесс развития и прогресса страны.

