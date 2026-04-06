Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана

Ранее президент США обратился к Тегерану в жесткой форме с требованиями немедленно открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп отказывается признавать отсутствие успеха операции против Ирана, несмотря на падение уровня поддержки внутри страны из-за конфликта. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отметила, что Вашингтон не смог достичь поставленных целей, и именно поэтому руководство США вынуждено ограничиваться жесткими заявлениями. По ее словам, провал операции заставляет Трампа прибегать к агрессивной риторике.

«Это не отчаяние, потому что он не тот человек, который будет отчаиваться. Но ему надо будет тогда признаться, что все пошло не так, а признаться в этом очень тяжело. Может быть, еще его накрутили, что-то доложили ему, поднесли информацию... И вот он и выдал на эмоциях», — подчеркнула парламентарий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social призвал Тегеран открыть Ормузский пролив. При этом президент США использовал нецензурную лексику.

