На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров

Он известен частыми и мощными извержениями.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту около 7000 метров над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в мессенджере MAX.

«По сейсмическим данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Шивелуч — один из крупнейших и самых активных вулканов Камчатки, расположенный на северо-востоке полуострова. Это самый северный действующий вулкан региона, ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи, расположенный примерно в 50 километрах.

Высота вулкана составляет более 3200 метров, его возраст — около 60–70 тысяч лет. На языке коренных жителей Камчатки «Шивелуч» означает «курящаяся гора».

Шивелуч известен частыми и мощными извержениями. Последнее катастрофическое извержение было в 1964 году, когда столб пепла поднялся на высоту 15 000 метров. С 2019 года вулкан вновь проявляет постоянную активность.

