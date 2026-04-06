Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об отставке

С 7 апреля временно исполнять обязанности главы города будет Андрей Воровский.

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об отставке по собственному желанию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — сообщил мэр.

Он отметил, что остается жить и работать в регионе, но уже не в статусе главы Петропавловска-Камчатского. Беляев выразил сожаление, что ему не удалось в достаточной мере организовать ликвидацию последствий аномальных снегопадов.

По словам мэра, он уверен, что новая команда учтет допущенные промахи и донастроит механизмы хозяйственной деятельности краевой столицы.

Также в посте Беляев отметил, что за время работы в статусе мэра города он вместе с жителями реализовал множество важных проектов, включая запуск программы «Город 20/30» и благоустройство городских пространств.

Евгений Беляев занимал пост главы города с ноября 2024 года. С 7 апреля временно исполнять обязанности главы города будет Андрей Воровский, сообщило правительство региона.

